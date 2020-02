Coppa Italia A1 pallavolo femminile , in finale Conegliano e Busto

Coppa Italia pallavolo femminile A1, in finale Conegliano e Busto, questo il responso delle due semifinali che si sono giocate in serata.

Al Palayamamay si e’ cominciato alle 18,00 con la prima delle due sfide, le pantere dell’Imoco Volley Conegliano hanno superato Scandicci 3-0 ( 25-15, 25-19, 25-23). Un inizio di primo parziale disastroso per le toscane che subito in partenza hanno subito l’aggressività delle venete. Ribaltare l’esito di questa semifinale non e’ stato semplice, anche il secondo set e’ stato controllato senza affanni dalle ragazze di coach Daniele Santarelli che solo nella parte finale di terzo parziale hanno subito il tentativo di Malinov e compagne di rientrare in partita. A quel punto un time out chiamato dal coach campione d’Italia e del mondo in carica ha dato la carica alle proprie ragazze che hanno conquistato anche il terzo set.

Partita senza storia anche nella seconda semifinale, le farfalle di Busto Arsizio di fronte al proprio pubblico hanno superato Monza 3-0 ( 25-16, 25-21, 25-22).

Non e’ dunque riuscita a distanza di pochi giorni l’impresa alle brianzole di eliminare la favorita sulla carta come era capitato nel quarto di finale di Novara.

L’assenza di Meijners e la stanchezza dopo una sfida dura come quella di mercoledì in Piemonte ha spianato la strada a Busto Arsizio che comunque ancora una volta ha dimostrato tutta la propria forza.

Domani riflettori accesi sulla finale contro Conegliano, il ricordo della sfida del 26 dicembre scorso al Palaverde un brutto incubo che Orro e compagne non vorranno ripetere .