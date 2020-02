Coppa Italia pallavolo femminile A1, le pantere graffiano ancora e regalano l’ennesima vittoria a Conegliano.

Un’altra partita senza storia, un’altra prova di forza di questa squadra stellare.

E’ certamente vero che questa partita contro Busto Arsizio nulla ha avuto a che vedere con la sfida di Santo Stefano nella quale le farfalle al Palaverde erano state letteralmente travolte, e’ anche vero che ieri a parte le difficoltà iniziali del primo set, le pantere non sono mai state messe realmente in pericolo di vedersi sfuggire di mano la Coppa.

Il terzo titolo stagionale

Questa vittoria della Coppa Italia pallavolo femminile A1 costituisce per Conegliano la terza vittoria stagionale di un titolo. Si è partiti con la vittoria della Supercoppa italiana contro Novara, si è saliti sul tetto del mondo a dicembre in Cina con la vittoria del Mondiale per Club, e si è tornati per l’appunto dalla Final Four del Palayamamay con la Coppa Italia 2020.

Un percorso fino ad ora straordinario, un dominio assoluto in Italia , al momento sembra non ci sia una vera antagonista per Egonu e compagne.

Ci ha provato Busto, nel primo set c’era stata la reale possibilità di andare in vantaggio nel conto dei parziali, Conegliano non era partita come al solito, poi coach Daniele Santarelli ha dato la giusta scossa alle proprie ragazze che non si sono più fermate.

Inutile trovare tra le pantere una protagonista su tutte, scontato sarebbe dire Paola Egonu, questa squadra e’ molto di più che il talento assoluto di una campionessa .

E’ una fantastica orchestra composta da preziosi elementi che svolgono alla perfezione il proprio compito. Quello che ne esce e’ una musica alle orecchie meravigliosa, poche le speranze per le avversarie di turno di trovare un antidoto efficace.

Gli altri obiettivi di stagione

Conoscendo l’ambizione del club e delle giocatrici siamo sicuri che questa squadra proverà con tutte le proprie forze a fare cinque su cinque, mettere le mani quindi anche su scudetto e Champions League.

Al momento in regular season il dominio sembra assoluto ma non c’e’ da dimenticare che quest’anno lo scudetto si assegnerà in gara unica, la finale di Trieste. Le incognite in una gara secca sono sempre tante, basti pensare all’inizio non brillante avuto nella finale Coppa Italia pallavolo femminile A1 di ieri contro Busto Arsizio.

Per quanto riguarda la Champions League chiaramente il discorso si fa più complicato, cambia per lo meno il fatto che le pantere partano come favorite assolute.

Lì ci sarà da sudare e non poco, vincere la Champions League sarebbe vincere un tabù per la società veneta che fino ad ora in quella competizione si e’ dovuta accontentare dei gradini del podio più bassi.

Le possibilità concrete per fare filotto ci sono tutte, ora e’ tempo di festeggiare quest’altro trofeo che e’ andato ad arricchire la bacheca.

Si entra ora in una fase caldissima di stagione, le partite sono tante, i ritmi alti, l’affaticamento avvertito ieri al ginocchio da Paola Egonu e’ il segno di quanto ritmi forsennati possano lasciare i segni sui fisici delle giocatrici.

Conegliano sembra però squadra attrezzata per vincere le grandi sfide.