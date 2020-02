Coppa Italia pallavolo femminile A1, oggi le semifinali apriranno al Palayamamay la Final Four che assegnerà domani domenica 2 febbraio il primo trofeo del 2020.

Le prime squadre a scendere in campo saranno Conegliano e Scandicci alle ore 18,00 . Le pantere partono nettamente favorite ma Scandicci è squadra attrezzata per ottenere grandi traguardi e certamente quello della Coppa Italia pallavolo femminile A1 è uno dei grandi obiettivi della stagione.

L’altra semifinale che si giocherà sempre oggi sabato 1 febbraio alle 20,30 è quella tra le farfalle di Busto Arsizio e Monza. Derby tutto da seguire e risultato anche in questo caso non facile da pronosticare. E’ vero che Busto Arsizio sta dimostrando una grande forza e avrà il vantaggio di giocare in casa ma è anche vero che Monza è riuscita solo pochi giorni fa a vincere nei quarti di finale a Novara eliminando così la detentrice della Coppa.

Semifinali tutte da seguire, chi vincerà domani giocherà la finalissima e alzerà al cielo il primo trofeo del 2020. Una vittoria non solo arricchirebbe la bacheca ma darebbe una forte spinta emotiva e di energia in vista dell’inizio della fase calda della stagione nella quale si vedrà se si raccoglieranno i frutti di quanto seminato in precedenza.

Final Four tutta garanzia di emozioni, lo spettacolo può cominciare.