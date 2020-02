Coppa Italia pallavolo femminile , fanno festa Conegliano e Trento che alzano al cielo il primo trofeo del 2020.

Il pomeriggio nella fantastica cornice del Palayamamay si era aperto con la finale Coppa Italia pallavolo femminile A2, in campo San Giovanni in Marignano e Delta Informatica Trentino che si è imposta per 1-3 ( 20-25, 19-25, 31-29, 21-25).

Dopo una grande partenza delle trentine combattutissimo il terzo parziale che riapre il match , alla fine la partita si chiude però 1-3 e le ragazze di Matteo Bertini possono iniziare la festa.

Le pantere di Conegliano hanno ancora una volta dettato la loro legge e hanno superato in finale Busto Arsizio 3-0 ( 25-20, 25-18, 25-16) vincendo la Coppa Italia pallavolo femminile A1 2020.

Si erano illuse le farfalle nel primo set di poter mettere in difficoltà Conegliano che però alla fine ha alzato i ritmi e arricchito la propria bacheca con un altro prestigioso trofeo.

Nel terzo set Paola Egonu e’ uscita per un fastidio al ginocchio ma è rientrata dopo in campo facendo fare un sospiro di sollievo a tutti.

Ancora troppo forti queste pantere per Busto Arsizio che però rispetto alla disastrosa trasferta del Palaverde hanno lottato di più .

Questa finale sarà da ricordare anche per l’ingresso in campo tra le fila di Busto Arsizio di Francesca Piccinini che in un momento di grossa difficolta della propria squadra ha cercato di dare una mano soprattutto in ricezione.

Festeggiano dunque le pantere il terzo titolo stagionale dopo la Supercoppa italiana e soprattutto il Mondiale per club.

Conoscendo la fame di vittoria del club siamo certi che le pantere non vorranno fermarsi, ci sono ancora due importantissimi traguardi da raggiungere, scudetto e Champions League.