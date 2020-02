L’Allianz Powervolley a Trento. Big match infrasettimanale di Superlega

Focus puntato su Trento per l’Allianz Powervolley che domani sera, ore 20.30 alla BLM Group di Trento, per la sesta del girone di ritorno di Superlega contro i padroni di casa. E’ scontro diretto tra Milano e la formazione di coach Angelo Lorenzetti con l’obiettivo proiettato sulla quarta posizione in classifica, ora occupata dall’Itas Trentino distante da Nimir e compagni 3 punti.

Dopo l’amara sconfitta subita in Coppa Italia proprio da Trento e lo stop in campionato contro Perugia, la corsa dell’Allianz Powervolley è ripresa a ritmo spedito nell’andata degli ottavi di CEV Challenge Cup. La vittoria in Croazia contro il Mladost Ribola Kastela ha ridato entusiasmo alla truppa guidata da coach Roberto Piazza, vogliosa non solo di riscattare la gara persa in Coppa Italia, ma anche di rifarsi in questa stagione contro la compagine trentina. Nei due fin qui andati in scena (entrambi all’Allianz Cloud), Trento si è imposta per ben due volte: una in campionato (3-1) ed una proprio in Coppa Italia (3-0). C’è quindi tanta voglia di rivalsa per Milano che non vuole staccarsi troppo dal treno delle prime quattro e, anzi, vuole tornare a minare l’egemonia delle “solite” sorelle. Dall’altra parte della rete troverà una Itas ringalluzzita dalla bella vittoria in trasferta a Piacenza, impreziosita anche dal recupero della forma ottimale dei due terminali di posto 4 come il serbo Kovacevic e lo statunitense Russell. Dal canto suo coach Piazza potrà contare sulla verve di Nimir e sula poliedricità di Clevenot, senza dimenticare l’apporto mai banale di Nemanja Petric.

A dire la sua in campo ci proverà anche il classe 2000 Fabrizio Gironi,che così presenta il big match contro Trento: “Sarà una partita difficile e dura, soprattutto perché siamo diretti concorrenti per il quarto posto. Veniamo con loro dalla sconfitta in Coppa Italia: una gara che ci brucia ancora molto, perché non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. Abbiamo lavorato tanto in palestra per correggere i nostri errori e per migliorare la qualità della nostra pallavolo. Andiamo a Trento con la voglia di fare bene, consapevoli che è una partita molto importante per il campionato”. Una voglia da tradurre in campo per invertire non solo la tendenza di questa stagione, ma anche di tutti i confronti contro Trento: per la società del presidente Fusaro fin qui un solo successo, ottenuto due stagioni fa all’esordio nel campionato 2017-2018 per 3-2.

Probabili formazioni

Itas Trentino: Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Kovacevic- Russell, Grebennikov(L). All. Lorenzetti

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli-Nimir, Kozamernik-Clevenot, Petric-Gironi, Pesaresi(L). All. Piazza