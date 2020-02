Milano vola ai quarti in CEV Challenge Cup

L’Allianz Powervolley Milano chiude la pratica Mladost Ribola Kastela imponendosi per 3-0 (25-22, 25-14, 25-16) e facendo suo anche il risultato della gara di ritorno degli ottavi di finale di CEV Challenge Cup. La vitttoria contro i croati porta Milano ai quarti di finale dove troverà la vincente tra l’Unicaja Costa de Almeria e gli estoni del Saaremaa VC.

Parziale tourn over per coach Piazza che ha schierato dal primo minuto Hoffer come libero e Marco Izzo in regia, mentre nel terzo set Weber è subentrato a Nimir. Formazione che ha espresso un ottimo 59% in attacco e che è ritornata alla vittoria giusto viatico per ripartire anche in campionato già da domenica quando i ragazzi di coach Roberto Piazza all’Allianz Cloud incroceranno Sora.

Milano ha scaldato i motori dopo una partenza un po’ contratta con l’ottima prova di Petric che ha messo a referto 14 punti con un ottimo 72% in attacco, insieme ad Okolic , che ha chiuso con 10 punti e 2 muri senza dimenticare l’apporto di Hoffer in seconda linea che, contro un avversario sicuramente non di primo livello ma voglioso di fare bene a Milano, ha messo in evidenza tutte le sue qualità di libero.

” La vittoria per noi era molto importante – il commento di post gara di Simone Alletti – perché ogni gara si gioca per portare a casa il successo: Queste partite sono sempre le più difficili, perché questa tipologia di avversari dà sempre il massimo contro di te e tu devi cercare di avere l’approccio mentale giusto. Abbiamo ottenuto il pass per i quarti, continueremo su questa strada perché la Challenge Cup è un nostro obiettivo”.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano: Nimir 14, Hoffer(L), Basic 5, Izzo 2, Sbertoli, Alletti 7, Petric 14, Okolic 10, Weber 4, N.e. : Pesaresi(L), Kozamernik, Gironi, Clevenot. All. Piazza

Mladost Ribola Kastela: Peric, Solbrig 6, Giljanovic 4, Matokovic 7, Ivic 2, Medan, Zeljkovic 3, Sucur 2, Pervan(L),Suker 6. All. Ranic