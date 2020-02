Pallavolo CEV Cup, Ajaccio-Modena: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 26 febbraio

MODENA AD AJACCIO PER L’ANDATA DEI QUARTI DI FINALE DI CEV CUP

Pallavolo Maschile -Dopo la sconfitta contro Perugia nella semifinale della Del Monte Coppa Italia, la Leo Shoes Modena è pronta a tornare in campo e lo farà in Francia contro il GFC Ajaccio Volley-Ball nell’andata dei quarti di finale di CEV Cup. Nel match che andrà di scena all’U Palatinu di Ajaccio il 26 febbraio alle ore 20:00, per scelta del coach Andrea Giani, la Leo Shoes Modena dovrà fare a meno di Ivan Zaytsev e Matt Anderson che non partiranno per la trasferta transalpina perché lasciati a riposo e al loro posto ci saranno Denys Kaliberda e Tommaso Rinaldi. La squadra emiliana è partita in pullman alla volta di Nizza nella mattinata del 25 febbraio dove trascorrerà la notte e nella mattinata del 26 febbraio volerà ad Ajaccio con un aereo di linea. Il match sarà visibile in diretta streaming a pagamento sul sito eurovolley.tv.

GARE DI ANDATA DEI QUARTI DI FINALE

Alpen Volleys Haching (GER) – Zenit St. Petersburg (RUS) 25 febbraio alle ore 18:30

Lokomotiv Novosibirs (RUS) – Lindemans Aalst (BEL) 26 febbraio alle ore 13:00

Galatasaray (TUR) – Arkas Spor (TUR) 26 febbraio alle ore 17:00

GFC Ajaccio Volley-Ball (FRA) – Leo Shoes Modena (ITA) 26 febbraio alle ore 20:00 ARBITRI: Varbanov -Rodriguez Machin