Pallavolo femminile A1, 4.a di ritorno, Conegliano chiama Busto risponde.

Si può così sintetizzare quanto successo nel week-end.

Le pantere hanno come da pronostico superato in casa Caserta 3-0 ( 25-9, 25-15, 25-9) , Busto Arsizio che era attesa dalla difficilissima sfida casalinga contro Novara al Palayamamay, ha regalato ai propri tifosi una grande gioia vincendo 3-0 ( 25-20, 28-26, 25-17 ) e mantenendo a sei i punti di distacco dalle pantere leader della classifica.

Novara ridimensiona per il momento i programmi di avvicinamento alla testa della classifica.

Rallenta ancora Scandicci che proprio non riesce a trovare una continuità di risultati. In casa le toscane hanno perso al tie-break contro Monza ( 25-15, 21-25, 27-25, 23-25, 9-15) e vedono sempre più distanti i piani alti di classifica.

Bergamo in casa convince e si regala tre punti nella vittoria contro Casalmaggiore per 3-1 ( 18-25, 28-26, 25-23, 25-21) .

Stop casalingo di Firenze contro Chieri per 1-3 ( 22-25, 23-25, 25-21, 20-25) mentre Brescia in trasferta contro Cuneo trova una vittoria molto importante al tie-break ( 25-15, 25-23, 24-26, 18-25, 10-15) dopo essere andata sotto nei primi due parziali.

Chiude il quadro di questa 4.a di ritorno la vittoria sempre in rimonta di Filottrano che in casa contro Perugia ha ottenuto due punti dopo cinque set di gioco ( 22-25, 18-25, 25-19, 25-13, 15-12). Successo importante per le marchigiane in chiave salvezza.

Vediamo la classifica completa :

Conegliano 48, Busto Arsizio 42, Novara 35, Scandicci 33, Monza 28, Casalmaggiore 28, Firenze 24, Chieri 24, Bergamo 23, Cuneo 20, Brescia 18, Filottrano 16, Perugia 10, Caserta 8.