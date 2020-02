Pallavolo femminile A1, altro importante ingresso nello staff di Scandicci. La società toscana ha infatti comunicato che Claudio Galli, ex pallavolista professionista e commentatore televisivo, sarà il nuovo Brand Manager della squadra.

Una carriera prestigiosa la sua, campione europeo nel 1993 e vincitore di due World League .

Queste le sue parole : ” E’ una grande emozione poter entrare in un gruppo strutturato come la Savino Del Bene Volley e poter collaborare con una società così consolidata, cercando di portare la mia esperienza per poter contribuire ad una crescita ancor più luminosa nel prossimo futuro.”

Una delle più belle realtà del nostro volley che vuole crescere sia a livello di risultati sportivi , sia a livello di immagine e prestigio del brand.

Sale intanto l’attesa per il derby contro Firenze. Ci si avvicina all’appuntamento con l’euforia e l’entusiasmo conseguenti all’obiettivo centrato dei quarti di Champions League .

L’importanza del club cresce certamente attraverso il prestigio dei risultati sportivi, soprattutto quelli a livello europeo ed internazionale hanno un peso notevole.

L’obiettivo dichiarato quello di colmare in Italia il gap con Conegliano che al momento sta dettando legge. Ancora tante partite e uno scudetto che si assegnerà in gara secca, sognare e’ lecito, i numeri per fare bene ci sono tutti.