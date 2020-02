Pallavolo femminile A1, Barbolini critica la prestazione di Novara nel post partita contro Conegliano affermando che serviva una maggiore attenzione da parte delle proprie ragazze.

E’ vero che le pantere quest’anno stanno facendo un campionato a sé dimostrando al momento di non avere rivali, è vero che Novara ha provato a lottare ma probabilmente il coach ha notato che è mancata quella concentrazione necessaria per mettere in difficoltà una corazzata come quella veneta.

Conegliano continua la sua corsa



I numeri impressionanti nella marcia della squadra di Daniele Santarelli spaventano ogni avversaria, questo è normale, da una squadra forte come Novara e abituata a sfide di un certo livello forse ci si aspettava qualcosa in più .

Il campionato e’ ancora lungo e lo scudetto verrà assegnato in gara unica, fa un po’ impressione vedere alla sesta di ritorno Novara staccata di 16 punti dalle pantere.

L’eterna sfida contro Conegliano ha visto questa volta vincere le venete . Anche all’andata le ragazze di coach Santarelli avevano trovato la vittoria da tre punti a dimostrazione della forza del gruppo.

Numeri impressionanti, su 19 partite Egonu e compagne ne hanno vinte 18, una sola sconfitta al tie-break nella trasferta di Perugia, partita tra l’altro giocata al rientro dal Mondiale per club e nella quale c’era stato un ampio turn over .

Novara ha senza dubbio le qualità per fare qualcosa di più , il campionato è ancora lungo, le partite e gli obiettivi che si possono raggiungere ancora tanti.

Grande ex in campo Paola Egonu autrice di 15 punti. Un campionato bellissimo fino a questo momento il suo, ieri in campo contro Novara, squadra con la quale solo qualche mese fa festeggiava la conquista a Berlino della Champions League.

L’analisi di Barbolini

Nonostante Novara abbia lottato i parziali sono stati pesanti, 25-19, 25-17, 25-18, si poteva provare ad opporre un po’ piu’ di resistenza.

Giocare contro una squadra come Conegliano in questo momento non è certo semplice, le pantere fino a questo momento non hanno sbagliato nulla, sono consapevoli della loro forza, sono guidate in panchina da un ottimo allenatore che riesce a trasmettere alle giocatrici le sue idee di gioco e tutto il proprio entusiasmo.

Massimo Barbolini dovrà essere bravo ora a resettare e a ricaricare il gruppo in vista dei prossimi importanti appuntamenti.

La critica fatta potrà servire da stimolo per migliorare e affrontare le partite che verranno con la giusta cattiveria sportiva.

Nel dna di una squadra come Novara c’e’ l’attitudine alla vittoria, la stagione fino a questo momento ha mostrato luci e ombre, l’ultima delusione arrivata è stata l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro Monza.

Queste le parole del coach : ” Abbiamo provato a tener testa a Conegliano, abbiamo lottato in tutti i set ma in queste partite credo serva un po’ più di attenzione, che ci è mancata in alcuni momenti importanti. Così come ci è mancato il fondamentale della battuta in alcuni frangenti, cosa che quest’anno purtroppo tende a essere una costante. Complimenti a Conegliano, che gioca un’ottima pallavolo e non è novità di oggi, mentre noi dobbiamo continuare a lavorare sodo, anche perché martedì abbiamo subito un’altra partita importantissima di Champions League. “