Pallavolo femminile A1, domenica l’eterna sfida Conegliano-Novara. La sesta giornata di ritorno sarà caratterizzata dal big match del Palaverde. Due delle assolute protagoniste degli ultimi anni in Italia ancora una volta una di fronte all’altra.

Sono tanti i punti di distacco quest’anno in regular season tra le due squadre.

Le pantere guidano a 51 punti mentre Novara è attualmente terza a 38. Impressionante il ritmo di Conegliano che delle 18 partite disputate in campionato fino ad ora ne ha vinte 17 perdendo al tie-break solamente la trasferta di Perugia.

Novara invece ha perso già cinque volte, un inizio di stagione con luci ed ombre, il dna delle piemontesi però è noto a tutti, squadra abituata a vincere e che da qui alla fine del campionato certamente avrà modo di rifarsi .

Quella di domenica sarà l’ennesima sfida tra le due squadre, il distacco in classifica e’ ampio ma siamo certi che Daniele Santarelli non stia dormendo sogni tranquilli.

Massimo Barbolini è allenatore espertissimo e capace di trovare le vittorie nei momenti che contano.

Grandissima ex in campo Paola Egonu che si è calata come era facile immaginare nel ruolo di leader delle pantere. Un campionato fino a questo momento esaltante il suo, domenica la sfida contro la sua ex squadra che l’aveva definitivamente consacrata.