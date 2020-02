Pallavolo femminile A1, i risultati della 6.a di ritorno hanno decretato ancora una volta la grandissima forza delle pantere di Conegliano.

Il big match era quello del Palaverde tra le ragazze di coach Daniele Santarelli e Novara. Ne è uscito un 3-0 per le venete ( 25-19, 25-17, 25-18) che mantengono a + sei il vantaggio su Busto Arsizio oggi vincitrice a Caserta per 0-3 ( 17-25, 9-25, 13-25). Le farfalle al momento stanno tamponando lo strapotere di Egonu e compagne .

Scandicci trova un po’ di tranquillità grazie alla vittoria casalinga contro Chieri per 3-1 ( 25-19, 25-22, 23-25, 25-20), mentre Casalmaggiore di fronte ai propri tifosi si è imposta contro Brescia per 3-1 ( 25-22, 20-25, 25-16, 25-18) .

Continua la crisi di risultati di Firenze che in trasferta ha perso contro Cuneo per 3-0 ( 25-16, 25-18, 25-20) mentre nella zona calda per la retrocessione Filottrano perde in casa male contro Monza 0-3 ( 17-25, 20-25, 24-26) e vede ora solo cinque punti di vantaggio da Perugia penultima che è riuscita di fronte al proprio pubblico a vincere al tie-break contro Bergamo ( 25-17, 19-25, 25-22, 21-25, 15-11. )

Certamente appassionante come la sfida al vertice anche quella per non retrocedere, la vittoria delle umbre potrà voler dir molto da qui alla fine della stagione, la salvezza è ancora possibile.

Vediamo la classifica completa :

Conegliano 54, Busto Arsizio 48, Novara 38, Scandicci 36, Monza 34, Casalmaggiore 33, Chieri 27, Bergamo 24, Firenze 24, Cuneo 23, Brescia 21, Filottrano 17, Perugia 12, Caserta 8.