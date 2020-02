Pallavolo femminile A1, il programma della 4.a di ritorno prevede partite che si giocheranno nel week-end dell’8 e 9 febbraio .

Questo turno si aprirà con l’anticipo di sabato 8 febbraio alle 20,30 tra Filottrano e Perugia. La partita è interessantissima e costituisce uno scontro importantissimo in chiave salvezza.

Cinque sono i punti che dividono le due squadre, le marchigiane al terzultimo hanno 14 punti mentre le umbre seguono al penultimo posto a 9 punti.

Una vittoria da tre punti di Filottrano proietterebbe le ragazze di Schiavo verso una posizione di classifica relativamente tranquilla, diventerebbero 8 le lunghezza dalla retrocessione e soprattutto arriverebbe una forte carica emotiva in vista delle successive sfide.

Al contrario un successo di Perugia riaprirebbe clamorosamente la lotta per non retrocedere e renderebbe ancora più interessante la parte finale di stagione.

Le partite della domenica

Le partite della domenica della 4.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 si giocheranno tutte alle 17,00.

Il big match è certamente quello del Palayamamay tra Busto Arsizio e Novara. Due delle più accreditate rivali di Conegliano per la vittoria dello scudetto si sfideranno in una gara dal pronostico impossibile, le farfalle arrivano all’appuntamento dopo la vittoria da brivido al Golden set nel ritorno degli ottavi di Cev Cup contro il Developres Skyres RZESZOW. La partita ha visto le ragazze di coach Lavarini perdere 3-0 e ottenere il passaggio del turno quindi con molta fatica.

Il resto delle partite

Le campionesse d’Italia e del mondo in carica di Conegliano sono attese dalla sfida casalinga contro Caserta , pantere cariche per il passaggio del girone di Champions League con una partita di anticipo.

I punti in classifica che dividono le venete da Busto Arsizio seconda in classifica sono sei , la sfida complicata delle farfalle contro Busto Arsizio potrebbe variare il margine a vantaggio delle pantere.

Solo una settimana fa altro importante obiettivo raggiunto dalle ragazze di coach Daniele Santarelli , la conquista della Coppa Italia in finale contro Busto Arsizio .

Scandicci attende in casa Monza che in settimana ha salutato la Cev Cup uscendo agli ottavi di finale.

Sconfitta nelle competizioni europee anche per le toscane che in Champions League hanno perso in casa contro il VakifBank Istanbul lasciando però ancora aperto il discorso passaggio del turno.

Partita importante per le toscane che devono trovare continuità di risultati per entrare nella lotta scudetto insieme a Conegliano, Busto Arsizio e Novara.

Bergamo in casa attende Casalmaggiore mentre Firenze sempre in casa riceve Chieri.

Chiude il quadro di questa 4.a di ritorno campionato pallavolo femminile la partita tra Cuneo e Brescia. Piemontesi in casa hanno tre punti in più in classifica delle lombarde che cercano punti per staccarsi definitivamente dalle zone di classifica pericolose.

Conegliano cerca la fuga

La partita in casa contro Caserta sulla carta non avrà storia, pantere avranno l’occasione di aumentare il vantaggio in classifica in caso di passo falso delle farfalle di Busto Arsizio .

Settimana certamente non brillante per Orro e compagne che dopo la sconfitta netta in finale di Coppa Italia hanno sofferto terribilmente nel ritorno degli ottavi di Cev Cup.

Campionato sempre più appassionante.