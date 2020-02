Pallavolo femminile A1, il programma della 7.a di ritorno

Campionato pallavolo femminile A1, la 7.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile A1 prevede partite che si svolgeranno nell week-end del 22 e 23 febbraio.

Il turno si aprirà con l’anticipo della Candy Arena in programma questa sera alle 20,30 tra Monza e Casalmaggiore.

Tutte le altre partite si svolgeranno domenica alle 17,00.

Le pantere leader della classifica al Palaverde attendono Cuneo mentre l’inseguitrice Busto Arsizio è impegnata nel derby casalingo al Palayamamay contro Bergamo. Solo sei i punti di distacco da Conegliano nonostante il ritmo forsennato delle ragazze di coach Daniele Santarelli .

Novara di fronte ai propri tifosi se la vedrà contro Caserta mentre grande attesa c’e’ per il derby toscano tra Firenze e Scandicci al Mandela Forum. Le ragazze di coach Luca Cristofani arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, come Novara e Conegliano, per l’approdo ai quarti di finale di Champions League.

Punti importanti in chiave salvezza nelle due partite Chieri-Filottrano e Brescia-Perugia. Marchigiane e umbre staccate in classifica da cinque punti sono impegnate entrambe in trasferte complicate.

Filottrano terzultima arriva al match dopo la pesante sconfitta casalinga contro Monza mentre Perugia è reduce dalla bella vittoria al tie-break in casa contro Bergamo.

Continua dunque l’appassionante campionato pallavolo femminile A1, scopriremo se questo turno ci riserverà delle sorprese.