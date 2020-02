Pallavolo femminile A1, importante vittoria per Filottrano che nell’anticipo del sabato sera della 4.a giornata di ritorno vince in rimonta lo scontro casalingo contro Perugia.

Successo quindi al tie-break ( 22-25, 18-25, 25-21, 25-13, 15-12) per lepadrone di casa.

Era iniziata malissimo la serata per le ragazze di coach Schiavo che erano andate sotto di due set. Poi la grande risposta di carattere da parte delle marchigiane che sono riuscite a ribaltare la situazione e a ottenere due punti fondamentali nella corsa salvezza.

Era un match questo fondamentale proprio per la zona retrocessione, le umbre l’avevano approcciata nel migliore dei modi, d’altronde sapevano certamente che questa partita costituiva una tappa fondamentale per sperare nella salvezza.

In una situazione di estrema difficoltà Filottrano ha mantenuto la lucidità e ha fatto esplodere di gioia i propri tifosi al termine di un quinto set combattutissimo.

Con questo successo le marchigiane non incrementano di tanto il vantaggio in classifica, un solo punto guadagnato su Perugia, ma e’ stata di fondamentale importanza evitare una sconfitta casalinga che avrebbe potuto mettere la squadra in una situazione molto delicata.

Con soli sei punti da recuperare giochi comunque ancora aperti per Perugia che ieri sera ha perso un’occasione importante per avvicinarsi in maniera netta al terzultimo posto che significa salvezza.