Pallavolo femminile A1, le parole del neo allenatore Marco Mencarelli

Pallavolo femminile A1, nella giornata di ieri e’ stato ufficializzato l’ingaggio da parte de Il dell’allenatore ex Busto Arsizio e Scandicci Marco Mencarelli.

Un grande colpo per la società toscana che qualche settimana fa aveva esonerato coach Caprara.

Marco Mencarelli è allenatore di grandissima esperienza che nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato tantissimo con la Nzionale, soprattutto le Nazionali giovanili con le quali ha vinto tanto dimostrando la grande capacità di scoprire il talento delle giovani.

Per risollevarsi da una situazione al momento di risultati critica per Firenze la scelta di un allenatore molto esperto che fa delle proprie abilità maggiori quella di saper far esaltare al meglio le caratteristiche delle giocatrici a disposizione e’ certamente quella giusta.

Firenze aveva iniziato alla grande questa stagione rivelandosi come una delle sorprese in positivo del campionato, poi una curva discendente che aveva portato la società a decidere per il cambio in panchina.

Al momento il campionato è sospeso per l’allarme coronavirus, Mencarelli naturalmente cercherà nel frattempo di conoscere l’ambiente e di calarsi nella nuova realtà .

Verranno nei prossimi giorni date naturalmente anche indicazioni circa l’eventuale possibilità che i playoff vengano accorciati o che comunque venga cambiata la formula del finale di stagione.

Per il momento quello che serve a Il Bisonte è ritrovare fiducia nei propri mezzi e capacità .

Nell’ultima partita persa in casa nel derby contro Scandicci i primi due set hanno mostrato un segnale di ripresa quanto meno per quanto riguarda la grinta messa in campo.

Nel terzo e quarto set il match ha preso una piega nettamente a favore di Scandicci ma probabilmente è proprio da quei primi due set che bisogna ripartire.

Ricordiamo che oltre alla Nazionale l’esperienza di Marco Mencarelli a livello di club ha visto i 4 anni con Busto Arsizio e la vittoria di una Coppa Cev e poi l’esperienza di pochi mesi a Scandicci che lo ha esonerato lo scorso gennaio .

Siamo certi la voglia del tecnico di far bene a Firenze sia tanta.

Le parole di Marco Mencarelli

Queste le parole del neo allenatore di Firenze Marco Mencarelli : ” Arrivare qui è come concretizzare uno degli scenari che potevo immaginare quando ho deciso di chiudere il mio percorso a Busto Arsizio, quindi è piacevole che l’epilogo sia stato questo. Sono curioso di vedere all’opera le ragazze e di condividere con la società un percorso che andrà ben oltre il finale di questa stagione : sarà interessante cominciare un nuovo step di crescita condivisa, perché uno dei miei principi, quando comincio a lavorare per un nuovo club, è fare di tutto per creare un ambiente migliore di quello che ho trovato, e questo sarà il mio obiettivo fino a che rimarrò alla guida de Il Bisonte. Conosco parecchie ragazze del gruppo e questo mi darà un vantaggio nel momento in cui dovrò interagire con loro e costruire insieme a loro qualcosa di positivo. Confido sul fatto che riprenda il campionato, anche se sicuramente avrà dei condizionamenti : vedendo da avversario la crescita della squadra, l’idea è che possiamo fare qualche sgambetto importante da qui alla fine, e lavoreremo per questo.