Pallavolo femminile serie A, ecco le partite sospese per allarme coronavirus

Con decreto ministeriale e’ stata decisa la sospensione di tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto in programma domenica 23 febbraio 2020.

Queste dunque le partite che non si giocheranno questa domenica nel campionato pallavolo femminile serie A :

Serie A1

Unet E-Work Busto Arsizio-Zanetti Bergamo

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Bartoccini Fortinfissi Perugia

Imoco Volley Conegliano-Bosca San Bernardo Cuneo

Serie A2

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Green Warriors Sassuolo

Queste partite saranno rinviate a data da destinarsi

Si e’ giocata regolarmente ieri sera la sfida alla Candy Arena tra Monza e Casalmaggiore che ha visto le padrone di casa imporsi al tie-break 3-2 (20-25, 26-24, 25-20, 19-25, 15-11).

Già nella giornata di ieri era stata presa la decisione di sospendere i campionati regionali e provinciali delle zone interessate dall’emergenza , i Campionati Maschili serie B girone A, B, C, serie B1 femminile , girone A e B, serie B2 femminile gironi B, C, D, E.

La Federazione aveva naturalmente comunicato che sarebbe rimasta in costante contatto con organismi e istituzioni sportive e intergovernative al fine di prendere se necessario ulteriori provvedimenti.

La decisione successiva e’ stata quindi come dicevamo quella di sospendere tutte le manifestazioni sportive in Veneto e Lombardia in programma questa domenica. Questo il testo del comunicato federale : ”

Con la presente si comunica che su indicazione del Governo, il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata di domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni Lombardia e Veneto. “