Pallavolo femminile serie A, sospese anche le gare in Piemonte. Sul sito della Federazione Italiana Pallavolo e’ stato comunicato che seguendo le indicazioni governative e’ stato deciso di sospendere le attività sportive anche in Piemonte.

Aumentano quindi le partite che non si giocheranno in questa domenica nel campionato pallavolo femminile, alle gare già sospese si aggiungono in serie A1 l’incontro di Novara tra le ragazze di coach Massimo Barbolini e la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta e quello di Chieri tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Lardini Filottrano Volley.

Per quanto riguarda la serie A2, ad essere sospeso è il match tra l’Eurospin Ford Sara Pinerolo UNIONVOLLEY.net e l’Lpm Pallavolo Mondovì.

Una domenica di volley femminile caratterizzata dunque da molte partite rinviate.

Ricordiamo ancora una volta che tutte le manifestazioni sportive in Piemonte , Veneto e Lombardia sono state sospese per l’allarme coronavirus.

Verranno chiaramente comunicate in un secondo momento le date dei recuperi, la priorità in questo momento sembra essere quello di affrontare l’emergenza.

Guardando alla serie A1, ricordando l’anticipo di ieri sera che si e’ regolarmente giocato e che ha visto Monza battere in casa al tie-break Casalmaggiore, risulta una sola la partita della domenica non sospesa, si tratta del derby toscano Firenze-Scandicci.