Pallavolo Maschile SuperLega: il programma dei match e dove vederli,16 febbraio 2020

8a GIORNATA DI RITORNO SUPERLEGA CREDEM BANCA

Pallavolo Maschile SuperLega – Si ritorna in campo a distanza di sette giorni dall’ultima giornata di campionato. Tutti i match previsti per l’ottava giornata di ritorno si disputeranno in contemporanea il giorno 16 febbraio alle ore 18:00 eccetto un match che sarà disputato sempre il 16 febbraio ma alle ore 20:30 ovvero il big match tra l’Itas Trentino e la Leo Shoes Modena. Entrambe le squadre hanno giocato in settimana nelle rispettive coppe europee e arrivano da 6 vittorie consecutive (in campionato) dove hanno affrontato anche le big del campionato, come la vittoria della Leo Shoes Modena contro la Cucine Lube Civitanova che ha riaperto la Regular Season. Trento si trova al quarto posto in classifica mentre Modena al terzo posto a soli due punti dalla vetta, dove si trovano Civitanova e Perugia a pari punti. Il match della BLM Group Arena sarà visibile in diretta streaming e in diretta tv su Rai Sport. Ora passiamo ai match delle 18 dove troviamo la Cucine Lube Civitanova che all’Eurosuole Forum affronterà la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che cercherà di mantenere la testa della classifiva e il match sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. L’altra capolista, la Sir Safety Conad Perugia, giocherà contro la Consar Ravenna al Pala De André e sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. L’ultima big del campionata ancora non citata è l‘Allianz Milano. La squadra di coach Piazza affronterà all’Allianz Cloud l’ultima della classe, la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. Al Palasport di Cisterna di Latina la squadra di casa, ovvero la Top Volley Cisterna, che si trova vicina alla zona retrocessione (pari punti con la penultima) proverà a vincere per provare a staccare Vibo che si troverà ad affrontare un match complicato contro Civitanova, ma dovrà farlo contro la Kione Padova che è la prima squadra dopo le cinque big. Il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. L’ultimo match che andrà di scena è quello tra la Vero Volley Monza e la Calzedonia Verona. Entrambe le squadre sono a pari punti ma solo una è in zona playoff e quindi sarà un match combattutissimo dove chi vincerà potrà staccare anche se di poco la rivale. Il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. In questa giornata riposerà la Gas Sales Piacenza.