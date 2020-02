Pallavolo Maschile SuperLega: il programma dei match e dove vederli,5-6 febbraio 2020

6a GIORNATA DI RITORNO SUPERLEGA CREDEM BANCA

Pallavolo Maschile SuperLega-Si ritorna in campo nei giorni 5 e 6 febbraio per l’infrasettimanale che vedrà disputare la 6a giornata del girone di ritorno. Tutti i match si disputeranno mercoledì 5 febbraio eccetto il posticipo del 6 febbraio, ovvero il match tra Vero Volley Monza e Gas Sales Piacenza. Partiamo con i match che si disputeranno il mercoledì. Il primo match in programma è quello tra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e la Sir Safety Conad Perugia delle 19:30. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia undicesima in classifica arriva dall’importante vittoria in trasferta contro Sora che ha permesso alla squadra calabrese di uscire dalla zona retrocessione mentre la Sir Safety Conad Perugia arriva dalla vittoria per 3 a 1 contro la Kioene Padova e continua a macinare vittorie. Il match si disputerà al Pala Maiata di Vibo Valentia perché il palazzetto dove gioca i match casalinghi la squadra calabrese non è ancora disponibile e sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. Alle ore 20:30 dello stesso giorno si disputeranno in contemporanea ben 4 match tra cui due big match. Partiamo dal primo big match ovvero la sfida tra la Leo Shoes Modena e la Cucine Lube Civitanova che andrà di scena al Pala Panini di Modena. La Leo Shoes Modena arriva da sei vittorie consecutive (tra campionato e coppe) e si trova terza in classifica a soli due punti da Perugia, mentre la Cucine Lube Civitanova che si trova in testa alla classifica con una sola sconfitta (il match casalingo perso contro Milano per 3 a 2) arriva dalla vittoria nell’ultimo match contro Verona, dove la squadra veneta ha realizzato solo 41 punti in tutto il match di cui 11 sono errori in servizio dalla squadra marchigiana. Il match sarà visibile in diretta streaming e in diretta tv su Rai Sport. L’altro big match è quello tra l’Itas Trentino e l’Allianz Milano, rispettivamente quinta e sesta in classifica. L’Itas Trentino arriva da un ottima vittoria per 3 a 1 in casa di Piacenza mentre l’Allianz Milano ha scontato il turno di riposo e la squadra lombarda arriva a questo match carica e pronta a provare a vendicare la sconfitta contro Trento in Coppa Italia. Il match che si disputerà alla BLM Group Arena sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. Gli altri due match non saranno in risalto come i due big match ma sono dei match importanti guardando il piazzamento in classifica. Al Pala De Andrè andrà in scena il match tra la Consar Ravenna e la Top Volley Cisterna. La Consar Ravenna, settima in classifica, arriva da una bella vittoria casalinga contro Monza per 3 a 1 che l’ha portata al settimo posto in classifica , mentre la Top Volley Cisterna dopo la sconfitta contro Modena è precipitata al penultimo posto in classifica a rischio retrocessione. Il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. L’ultimo match del mercoledì sarà la sfida tra Calzedonia Verona e Kione Padova. La Calzedonia Verona dopo l’umiliante sconfitta contro Civitanova è in cerca di riscatto e lo vorrà fare proprio in casa, al AGSM Forum di Verona, contro la Kione Padova che arriva anche lei da una sconfitta ma in un match giocato bene contro una super Perugia, dove la squadra veneta ha fatto tutto quello che poteva fare. Il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. Adesso arriviamo all’ultimo match della sesta giornata ovvero il match che si disputerà giovedì 6 febbraio alle ore 20:30 ed è quello tra la Vero Volley Monza e la Gas Sales Piacenza con entrambe le squadre che hanno 18 punti e stanno lottando per entrare nella zona playoff. Il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports.