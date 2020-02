Pallavolo Maschile SuperLega: il programma dei match e dove vederli,8-9 febbraio 2020

7a GIORNATA DI RITORNO SUPERLEGA CREDEM BANCA

Pallavolo Maschile Superlega – Si ritorna in campo solo dopo due giorni dopo l’ultimo match, che è stato l’infrasettimanale del 5 e 6 febbraio. I match della settima giornata di ritorno si disputeranno nei giorni 8 e 9 febbraio. Si parte con l’unico match del sabato in programma, ovvero quello tra Calzedonia Verona e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che si disputerà al AGSM Forum di Verona alle ore 15:00. La Calzedonia Verona, si trova in un periodo negativo e arriva a questo match con una serie negativa di quattro sconfitte consecutive ed è scivolata al decimo posto in una zona a rischio retrocessione ma anche vicina ai playoff ( a soli -3 dai playoff) e quindi dipenderà tutto dai prossimi match. Mentre la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia arriva da una sconfitta per 3 a 1 contro la Sir Safety Conad Perugia ma ha anche vinto un importantissimo match contro Sora che è valsa la momentanea undicesima posizione ovvero vicini ma fuori dalla zona retrocessione. Il match sarà visibile in diretta streaming e diretta tv su Rai Sport. Ora passiamo ai match della domenica, dove tutti i match sono previsti alle ore 18:00. Il primo match è il BIG MATCH tra la Leo Shoes Modena e l’Allianz Milano. La Leo Shoes Modena arriva dalla super vittoria contro la Cucine Lube Civitanova che è valsa l’apertura di un campionato che sembrava segnato ma ora non lo è, mentre Milano arriva da due big match persi entrambi 3 a 1 contro la Sir Safety Conad Perugia e l’Itas Trentino. Il match del Pala Panini sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. Dopo la sconfitta, la Cucine Lube Civitanova è in cerca di riscatto per riprendere la prima posizione che momentaneamente è occupata da Perugia e l’avversario sarà la Consar Ravenna. Il match dell’Eurosuole Forum sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. Al Pala Barton, la momentanea capolista, la Sir Safety Conad Perugia (anche se lo è a pari punti con la Cucine Lube Civitanova ma con un match in più) proverà a mantenere la prima posizione contro la Gas Sales Piacenza che arriva dalla sconfitta del posticipo del 6 febbraio contro la Vero Volley Monza. Il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. Il penultimo match in programma è quello tra la Top Volley Cisterna e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che è un match importantissimo in chiave salvezza visto che si trovano rispettivamente undicesima e dodicesima in classifica (penultima e ultima) cioè in piena zona retrocessione.Il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. L’ultimo match è quello che andrà di scena alla Kioene Arena che sarà visibile in diretta streaming e diretta tv su Rai Sport e si tratta del match tra la Kioene Padova e l‘Itas Trentino. Riposa in questa giornata la Vero Volley Monza.

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia °45,Cucine Lube Civitanova 45, Leo Shoes Modena *43, Itas Trentino 39, Allianz Milano 33, Kione Padova*24, Consar Ravenna °24, Vero Volley Monza °21, Gas Sales Piacenza °18, Calzedonia Verona 18, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia *12, Top Volley Cisterna 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.

° 1 partita in più

* 1 partita in meno