Pallavolo Maschile Superlega, Vibo Valentia-Padova: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 21 febbraio

IL RECUPERO DELLA 2A GIORNATA DI RITORNO

Pallavolo Maschile – Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla Final Four di Coppa Italia, al Pala Coccia andrà di scena il recupero della 2a giornata di ritorno tra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e la Kioene Padova, partita rinviata per indisponibilità del campo di gioco. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si trova al penultimo posto in classifica mentre la Kioene Padova sta disputando un’ottima Regular Season e si trova al sesto posto ed è la prima squadra dopo le cinque big del campionato. I precedenti tra le due squadre sorridono alla squadra calabrese che ha collezionato 13 vittorie e solo 5 sconfitte contro la squadra Veneta. La squadra di casa si trova in un periodo un pò buio infatti l’ultima vittoria casalinga risale al 2 febbraio e cercherà di mettere fine a questo periodo contro Padova che però dopo il punto conquistato in casa contro Trento ha perso contro Cisterna facendo riavvicinare le rivali per la corsa Playoff e quindi è in cerca di una vittoria. Ecco le parole dei protagonisti :

Giancarlo D’Amico, vice allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: “Ci aspettiamo una squadra che sa giocare una buona pallavolo e che in questo campionato si posiziona a metà classifica Grazie anche ai punti che è riuscito a strappare alle grandi del torneo. Avrà voglia di riscattarsi dalla sconfitta rimediata in casa di Cisterna, nostra diretta concorrente, ma noi, proprio al pari di scambio, dovremo mettere in campo la stessa forza e convinzione per contrastare la formazione patavina. Le motivazioni non ci mancano”. Per Padova ha invece parlato il regista Dragan Travica: “Veniamo da una partita – quella con Cisterna – in cui obiettivamente abbiamo giocato maschio. Con Vibo Valentia ci sono un’altra gara tosta e sbaglia chi guarda la classifica. Da questo incontro ci aspettiamo di ritrovare il nostro ritmo, ricucendo in parte la sconfitta di domenica scorsa”

Il match che andrà scena il 21 febbraio al Pala Coccia di Vibo Valentia alle ore 19:30 sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports.