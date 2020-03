Allarme coronavirus, rinviata anche la partita di Busto Arsizio in Cev Cup. La gara di ritorno dei quarti di finale contro le russe della Dinamo Kazan dunque non si giocherà, sarebbe stata in programma il giorno mercoledì 4 marzo alle 20,30 al Palayamamay .

Inizialmente era stato deciso di disputare il match a porte chiuse in conformità alle misure di sicurezza adottate in Italia, è stata però accolta la richiesta di spostare la gara visto che la squadra russa non è intenzionata a viaggiare in Italia.

Nel caso specifico di Busto Arsizio, per la squadra lombarda salgono a quattro le partite da recuperare.

Nei giorni scorsi sono state comunicate le date di recupero delle partite dei campionati che non si erano giocate.

mercoledì 18 marzo ore 20,30 UYBA-Bergamo

mercoledì 1 aprile 20,30 Cuneo-UYBA

sabato 4 aprile 20,30 UYBA-Scandicci

Inutile sottolineare quanto la situazione si stia complicando per quanto riguarda la collocazione delle partite da recuperare. Molti impegni e calendari davvero fitti , la Lega pallavolo femminile serie A comunicherà in futuro se tutto questo avrà ripercussioni su un eventuale cambio di formula per quanto riguarda il campionato italiano.

Al momento rimane la disposizione che le partite del prossimo week end sportivo si svolgeranno a porte chiuse.

L’auspicio da parte di tutti è che si possa tornare quanto prima ad una situazione di assoluta normalità .