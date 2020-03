Champions League pallavolo femminile, annullato il ritorno contro lo Stoccarda, Conegliano già in semifinale.

E’ arriva nella giornata di ieri la comunicazione da parte della CEV che e’ stata annullata la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League pallavolo femminile .

Da questo consegue il fatto che le pantere avendo vinto il match di andata in Germania per 0-3 passano direttamente alle semifinali.

La CEV ha ridefinito il calendario delle Coppe Europee per l’allarme coronavirus che di fatto sta rivoluzionando i palinsesti sportivi non solo nella pallavolo.

Una situazione di assoluta emergenza che si sta cercando di affrontare nel migliore dei modi.

Le decisioni si prendono e si aggiornano con grande velocità , le Federazioni devono fare conto anche con i crescenti numeri di società che non vogliono giocare nelle zone a rischio.

La speranza di tutti e’ che si possa tornare nel minor tempo possibile ad una situazione di normalità .

Questo il comunicato della CEV: ” Tutte le parti interessate hanno deciso di annullare la partita A. Carraro Imoco CONEGLIANO (ITA) contro ALLIANZ MTV STUTTGART (GER ) .

Come vincitori della partita giocata all’inizio di questa settimana in Germania (3-0) la squadra di A.Carraro Imoco Conegliano si e’ qualificata per le semifinali della CEV Champions League Volley 2020 ”