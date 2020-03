Champions League pallavolo femminile, questa sera in campo Conegliano.

Alle ore 19 le pantere scenderanno in campo in Germania contro lo Stoccarda per l’andata dei quarti di finale .

Sono passati 15 giorni dall’ultima partita ufficiale delle venete, la sfida sempre di Coppa contro le francesi del Nantes .

Due settimane molto complicate per lo sport italiano, tante le partite sospese per l’allarme coronavirus.

Fino a questo momento una stagione da incorniciare per le pantere dell’Imoco Volley Conegliano che certamente mettono come uno degli obiettivi principali la conquista della Champions League.

Queste le dichiarazioni del coach Daniele Santarelli : ” Le ragazze dopo un lungo e anomalo periodo di soli allenamenti hanno una gran voglia di scendere in campo, finalmente possiamo giocare e siamo pronti. Siamo un gruppo collaudato con automatismi precisi, la qualità degli allenamenti in questi giorni è stata ottima quindi si tratterà solo di ritrovarci in campo e di rimetterci in moto, di certo non ci siamo dimenticati come si gioca anche se resta l’incognita del ritmo partita. Loro non si sono fermate quindi avranno questo vantaggio, sono una squadra fisicamente molto temibile, con giocatrici importanti e un gioco che le ha portate fino a questo punto. Dovremo subito partire con il piede giusto perché ci aspetta un impegno molto difficile su un campo davvero ostico ”

Le incognite di un periodo senza partite

Un periodo di inattività anomalo come ha sottolineato Santarelli per quanto riguarda le partite. Fortunatamente gli allenamenti si sono potuti svolgere regolarmente e questo avrà dato modo alla squadra di preparare al meglio gli impegni in programma. Rimane certamente l’incognita di capire se questo costituirà uno svantaggio rispetto alle tedesche dello Stoccarda che invece hanno continuato a giocare regolarmente .

Molto spesso in periodo di attività normale allenatori e giocatrici lamentano il fatto che con le tante partite in programma sia davvero poco il tempo per allenarsi e dedicare tempo a migliorare quelli che sono i fondamentali del volley.

Siamo certi che tutti avrebbero in questo periodo preferito giocare regolarmente ma nella negatività del momento di positivo c’e’ stato il fatto di aver avuto più tempo per provare schemi e oliare i meccanismi di gioco in palestra.

Una stagione fino a questo momento perfetta

Una stagione fino a questo momento perfetta per le pantere che dei cinque obiettivi da raggiungere ne hanno centrati già cinque. Coppa Italia, Supercoppa italiana e soprattutto Mondiale per club sono stati già messi in bacheca.

Mancano campionato e quella Champions League che per troppe volte è sfuggita di mano per poco.

Le ragazze di coach Santarelli intanto sono arrivate tra le otto migliori in Europa, chiaro che una squadra come Conegliano non può accontentarsi di questo e punterà in alto.

Stoccarda squadra temibile arrivata fino a questo punto non a caso.

Conegliano prima dello stop per l’allarme del coronavirus si era resa protagonista di un filotto di vittorie impressionante, l’innesto di una campionessa assoluta come Paola Egonu e’ andato a impreziosire un mosaico già di altissimo valore.

Vincere in Germania sarebbe di grandissima importanza per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.