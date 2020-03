Champions League pallavolo femminile, rinviata Scandicci-Eczacibasi Istanbul

Champions League pallavolo femminile, l’allarme coronavirus ha delle ripercussioni anche sullo svolgimento delle coppe europee. In data 25 febbraio era stata data comunicazione sul sito della società toscana che la gara dei quarti di finale in programma in Toscana contro la corazzata turca dell’Eczacibasi Istanbul si sarebbe regolarmente giocata .

Il 1 Marzo sempre sul sito di Scandicci la nuova indicazione, a causa della sospensione dei voli tra Turchia e Italia decisi dal governo turco , la gara e’ stata rinviata a data da destinarsi.

La partita si sarebbe dovuta giocare mercoledì 4 marzo, il club ha anche comunicato che i biglietti già acquistati saranno validi per la prossima data.

Una situazione che chiaramente si spera possa tornare alla normalità il prima possibile.

Chiaramente per Scandicci l’importanza della Champions League e’ grande, si tratterà ora di aspettare l’evolversi della situazione e attendere la comunicazione della nuova data in un calendario che chiaramente si sta complicando.

Molte le partite da recuperare, sono state nel frattempo da parte della Lega pallavolo femminile serie A comunicate le date dei recuperi delle giornate di regular season che non si sono giocate.

Servirà tutta la buona volontà e spirito di sacrificio di staff e giocatrici per far fronte a quella che è una situazione di assoluta emergenza.