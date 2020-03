Champions League pallavolo femminile, una grande Conegliano vince in Germania l’andata dei quarti di finale contro lo Stoccarda.

Le pantere allenate da coach Daniele Sanaterelli si sono imposte per 0-3 ( 17-25, 16-25, 20-25) mettendo in questo modo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Al ritorno per volare alle semifinali le venete potranno vincere con qualsiasi risultato o perdere 3-2. In caso di sconfitta 0-3 o 1-3 sarà necessario il Golden Set.

C’era un po’ di preoccupazione per il fatto che non si giocava, a differenza della squadra tedesca, una partita ufficiale da 14 giorni. Il gruppo aveva comunque continuato ad allenarsi e ieri sera ha dimostrato di essere la stessa macchina perfetta delle ultime uscite. Le pantere hanno vinto 34 gare su 35 disputate in stagione tra campionato, coppe e mondiale per club, quella ottenuta contro lo Stoccarda è stata la diciasettesima consecutiva.

Martedì 10 marzo a porte chiuse il ritorno in Italia.

In questa andata dei quarti di finale di Champions League da sottolineare l’ottima prova della solita Egonu autrice di 20 punti e della centrale olandese De Kruijf che ha concluso a 15 punti.

Un’ottima prova quindi ancora una volta per le ragazze di coach Daniele Santarelli che partita dopo partita aumentano la consapevolezza di essere probabilmente al momento la squadra piu’ in forma in Europa.