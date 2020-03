La quarantena spiegata ai pallavolisti

Posso andare ad allenarmi?

No. Ma puoi stare tranquillo: dopo anni di duro allenamento la tua tecnica non è delle migliori e difficilmente peggiorerà ulteriormente stando fermo qualche giorno.

Posso andare a correre?

In teoria sì, ma parliamoci chiaro: se sei un pallavolista non ami di certo correre. Comunque se sei arrivato a questo punto di disperazione vai sereno ma fai attenzione, perché si può correre all’aperto però sempre rispettando le norme, quindi andate da soli senza coinvolgere i vostri compagni di squadra.

Niente partite e niente allenamenti: quindi posso dedicare più tempo al partner?

Se siete conviventi certo! Avrai la possibilità di scoprire cosa ti dice solitamente quando non la/lo ascolti perché stai ripensando all’ultima partita persa. Se invece non vi trovate nella stessa dimora NON DOVETE USCIRE, quindi niente da fare. Anche se fare l’amore è, per impegno fisico e passionale, la cosa che più vi ricorda l’attività pallavolistica ci dovrete rinunciare.

Se allungo la strada casa/lavoro per andare a piangere davanti alla mia palestra chiusa cosa rischio?

Rischi di farti del male, quindi evita: lontano dagli occhi lontano dal cuore.

Niente allenamenti per sfogarmi ma scuole chiuse e bimbi a casa, cosa posso fare per non impazzire?

Non utilizzare i tuoi bambini come palle ma come compagni di squadra, al massimo come pesi per fare gli esercizi consigliati dal tuo coach.

Posso vedere i miei compagni di squadra?

Assolutamente no! Lo so, è dura rinunciare a chi ti frega il bagnoschiuma tutte le sere e a chi ti frega il tuo posto nello spogliatoio, ma questione di poco e potrai tornare ad annusare le loro ginocchiere.