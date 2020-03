Le parole di Gabriele Nelli a Supernews: “Le mie giornate tra cucina e allenamenti”

In queste giornate abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con il giovane pallavolista Gabriele Nelli. Gabriele è stato gentilissimo e super disponibile nel raccontarci come sta passando le giornate in questo momento dove lo sport è fermo e bisogna rispettare le misure imposte dal Governo.

Chi è Gabriele Nelli?

Gabriele Nelli è un pallavolista italiano di 26 anni e gioca nel ruolo di opposto nella Gas Sales Piacenza nel campionato di SuperLega. Gabriele ha iniziato la sua giovane carriera nella formazione giovanile del Camaiore, nella sua terra d’origine, disputando vari campionati giovanili. Nel 2009 si trasferisce a Trento dove disputa diversi campionati di Serie B2 e Serie B1 prima di essere promosso definitivamente in prima squadra, dove si aggiudica lo scudetto 2014/15 . Nella stagione 2017/18 viene ingaggiato dalla Kioene Padova per poi tornare, nella stagione successiva, a Trento e conquistare Mondiale per Club e Coppa CEV. In quest’annata Gabriele gioca nella neopromossa Gas Sales Piacenza. In ottica Nazionale, Gabriele ha ottenuto grandi trofei con le giovanili e in questo momento è un giocatore indispensabile anche per la Nazionale maggiore dove ha esordito il 15 luglio 2015 nella prima partita delle Final Six di World League contro la Serbia. Gabriele quest’estate si è portata sulle spalle il giovane sestetto provato nella VNL e ha fatto parte del gruppo che ha ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La giornata Tipo di Gabriele Nelli in questa quarantena

Ecco le parole con cui Gabriele ci ha raccontato la sua giornata tipo: “Mi sveglio la mattina circa per le 8, faccio colazione e porto fuori Pongo, il mio cane, ma un giretto vicino l’abitazione e poi rientro visto che portare fuori il cane è consentito. Il resto della mattinata, quando ci troviamo in video-allenamento con la squadra e il preparatore, la passo a fare un po di esercizi fisici, altrimenti guardo video su internet e gioco al cellulare. Arrivata l’ora di pranzo mi metto ai fornelli, visto che in questa quarantena mi sto dando alla cucina. Dopo pranzo mi metto sul divano e guardo la tv oppure gioco con il cane e qualche volta mi capita di dormire un oretta e mezza. Dopo di che mi metto un po a dilettarmi in qualcosa, come ad esempio in questa giornata a fare il pane e quindi farlo lievitare, prepararlo e cuocerlo. Per le 17:30/18 esco fuori con il cane e mia moglie Florinda (lei di solito passa le giornate a studiare per l’università) e quando rientriamo io e mia moglie ci mettiamo a fare un po di attività fisica e poi preparo la cena. La serata la passò un po sul divano e poi vado a letto. Se non faccio queste cose mi dedico ad altro come studiare e guardare video in inglese o cucinare. Visto che mi piace cucinare sto sperimentando molte cose ai fornelli come fare il pane, la pizza, la carbonara… e con queste belle giornate vado in spesso in giardino a giocare con il cane, a sdraiarmi sull’amaca e ogni tanto mi diverto a giocare con un piccolo drone che ho.”

Il messaggio di Gabriele Nelli contro il Coronavirus:

“Ricordiamoci di rispettare le misure antivirus che il Governo ci ha dato. Restiamo a casa, disinfettiamo le superfici, laviamoci bene le mani e beviamo molto. Questa è come una partita, tutti insieme combattiamo contro il virus e solo facendo squadra possiamo vincere. Io credo in NOI!”



Ringraziamo ancora GABRIELE NELLI per la disponibilità