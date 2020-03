Leo Lo Bianco mette all’asta le maglie da gioco per l’ospedale di Bergamo

Non ha bisogno di presentazioni la mitica Leo, soprattutto per i bergamaschi, visto che lei che con la maglia di Bergamo addosso è stata capace di vincere la bellezza di due scudetti, tre Champions League e anche tre Coppe Italia. Era lei infatti la regista della società all’epoca targata “Foppapedretti”, una squadra (o meglio uno squadrone) che ancora oggi in tanti ricordano con piacere, piena di talento com’era.

Oggi Eleonora torna in soccorso della città che le è rimasta nel cuore: ha scelto di mettere all’asta le sue maglie da gioco e donare tutto il ricavato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Il perché di questa decisione lo ha spiegato direttamente la Lo Bianco: “Quando ho visto le immagini delle bare in città scortate dall’esercito ho sentito un tuffo al cuore, una tristezza incredibile per una città che mi ha dato tantissimo. Ed è stato quasi naturale pensare a fare qualcosa per Bergamo e per i bergamaschi: da qui l’idea dell’asta che stiamo realizzando”.

Partecipare a questa iniziativa benefica è molto semplice: basta collegarsi alla pagina Facebook dell’associazione Kenzio Bellotti di Omegna (paese natale della giocatrice) e lasciare un’offerta, sotto il post principale o con un messaggio privato.