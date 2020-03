Marzari (VeroVolley): “Continuiamo gli allenamenti. Chi non vuole restare può rescindere il contratto”

Decisamente contro la tendenza del momento non solo in Italia ma in tutto il mondo, Alessandra Marzari, presidente del consorzio Vero Volley, ha deciso di non interrompere gli allenamenti delle prime squadre del suo club.

Nell’intervista apparsa su Tuttosport, a firma di Diego De Ponti, ha spiegato come mai la sua società ha preso questa decisione che ha lasciato molti addetti ai lavori decisamente perplessi.

“Le indicazioni del Governo ci permettono di farlo. Inoltre qui a Monza abbiamo una situazione molto favorevole. Il palazzetto è particolarmente nuovo, pulito, c’è una struttura medica molto attenta, gli atleti sono costantemente sotto controllo. Altre scelte mi sembrano dettate dal panico che scatena questo momento così difficile”

ha dichiarato Marzari, che poi chiarisce anche la sua posizione per quanto riguarda le richieste di tornare a casa, per stare con i propri cari in questo momento complicato e che fa paura, arrivate alle varie società di serie A da parte delle giocatrici straniere:

“Se un atleta decide di andarsene non si hanno strumenti per fermarlo. Comunque si parla di salute ed è evidente che bisogna rispettare le scelte delle persone. Noi abbiamo perso la statunitense Kathryn Plummer. Però io ho parlato con le giocatrici e sono stata molto chiara: se si decide di andare via c’è la rescissione del contratto”