Milano ospita Padova nel silenzio dell’Allianz Cloud

L’Allianz Powervolley contro i patavini a porte chiuse per la decima del girone di ritorno di Superlega.

Il silenzio dell’Allianz Cloud farà da cornice alla decima giornata del girone di ritorno di Superlega. Nel palazzetto milanese i padroni di casa dell’Allianz Powervolley ospitano i veneti della Kioene Padova in un match tanto importante per la corsa ai playoff quanto quanto per l’aria che si respirerà. Infatti le gare di Superlega, come prescritto dal DPCM del 04 marzo come misura di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus si disputeranno a porte chiuse.

Lo show della pallavolo, quindi, andrà avanti senza il suo principale interprete, il pubblico, ma non senza l’aspetto sportivo che si preannuncia interessante ed equilibrato. Torna così a respirare aria di campionato la formazione di coach Roberto Piazza: l’ultima gara di Superlega risale al 16 febbraio contro Sora. In questa settimana la formazione meneghina ha giocato in CEV Challenge Cup conquistando il pass per le semifinale. Coach Piazza ed i suoi ragazzi sulla spinta emotiva delle due vittorie in terra estone hanno tutta l’intenzione di insidiare il quarto posto in classifica ad oggi appannaggio di Trento, consci che servono più punti possibili. Sulla propria strada Milano troverà i patavini che all’andata si sono aggiudicati la gara al tie break trascinati dal nipponico Ishikawa e dall’opposto cubano Hernandez. L’Allianz Powervolley Milano a sua volta, punterà sulla costanza di Nimir e sull’estro in regia di Sbertoli per mandare a punti Clevenot e Petric in posto 4. Sarà pertanto gara dura e difficile, in cui sarà necessario l’apporto di tutti ,anche di chi partirà dalla panchina. “Padova è un avversario duro che ha dato fastidio a molte big – analizza Luka Basic – . All’andata abbiamo perso 3-2 e sappiamo che è una squadra ricca di qualità. Veniamo da un viaggio molto lungo, una trasferta pesante dall’Estonia. il nostro obiettivo è ovviamente fare più punti possibili: scenderemo in campo per vincere, perché proveremo a puntare al quarto posto, ma anche loro hanno bisogno di punti per la corsa ai playoff. Sarà un po’ strano non avere pubblico.dovremo essere bravi a gestire questa situazione e a proiettare il nostro focus sul match”.

La gara sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports a partire dalle ore 18.00.