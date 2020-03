Milano vuole le semifinali di CEV Challenge Cup

La squadra meneghina impegnata nella doppia trasferta estone nei quarti di competizione della CEV Challenge Cup.



L’allianz Powervolley Milano è pronta per i quarti di finale di Cev Challenge Cup. Andata e ritorno delle gare che mettono in palio l’accesso alle semifinale della competizione si giocheranno mercoledì 4 alle ore 18.00 e giovedì alle ore 17.00 entrambe in Estonia in casa dello Saaremaa VC, avversario sul cammino del team meneghino. Partiti questa mattina, coach Piazza ed i suoi ragazzi sono determinati nel tornare in campo dopo 17 giorni dall’ultima gara ufficiale disputata.

L’obiettivo dichiarato per Powervolley è ovviamente l’ingresso alle semifinali della CEV Challenge Cup 2019-2020. Con questo scopo nella mente, la squadra meneghina affronterà le due gare dei quarti di finale per staccare il pass del turno successivo. La lunga pausa, imposta prima dalle Final Four di Coppa Italia e poi dal rinvio della nona giornata di ritorno del campionato di Superlega causa coronavirus, è stata utile a Nimir e compagni per ricaricare pienamente le energie in vista dello sprint finale della stagione. Si aprirà tutto con la sfida di domani in Estonia per giocarsi poi non solo le chance nella competizione europea, ma anche la possibilità per il migliore piazzamento in campionato in vista dei playoff scudetto. Sarà tuttavia necessario effettuare un passo alla volta in un mese come quello di marzo che vede i milanesi impegnati in nove gare in 26 giorni qualora l’Allianz Powervolley approdi in semifinale di Challenge Cup. Il prossimo step sarà, comunque, nella Sporthall di Kuressaare, contro la formazione del Saaremaa VC, team da non sottovalutare come detto da coach Piazza. “E’ una squadra che sfrutterà il fattore campo casalingo. Hanno stranieri importanti: un cubano, un brasiliano, uno svizzero, giocatori che sanno giocare bene a pallavolo. Dovremo approcciare al meglio con la testa queste due sfide”. Testa dunque ai quarti di finale per trovare nella Challenge Cup un trampolino di lancio per lo sprint finale in Superlega.

(Fonte: comunicato stampa)