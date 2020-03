LA SIR SAFETY CONAD PERUGIA VOLA IN SIBERIA PER L’ANDATA DEI QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Pallavolo Maschile – Si inizia a fare davvero sul serio adesso in Europa con tutte le big continentali che cercano un posto nella finale di Berlino e nel panorama nazionale abbiamo ben tre squadre in corsa per la finale di Berlino che sono: Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino. La Sir Safety Perugia nella giornata di mercoledì 4 marzo alle ore 15:00 dovrà affrontare il Fakel Novyi Urengoy, squadra russa molto ostica, in un match difficile visto il valore della squadra di casa e anche per le temperature molto basse.

La squadra umbra è arrivata in Russia dopo un lungo viaggio iniziato domenica 1 marzo, poi un pit stop a Mosca e nella mattinata di martedì 2 marzo la squadra è atterrata a Novy Urengoy. La squadra oggi, martedì 2 marzo, si allenerà al CSC Gazodobytchik, impianto dove si disputerà il match, e sarà un allenamento importante per valutare le condizioni fisiche di Filippo Lanza e di Wilfredo Leon, che negli ultimi giorni hanno accusato dei problemi fisici e sono in dubbio sul loro utilizzo in gara. La squadra di casa, ovvero il Fakel Novyi Urengoy, è arrivata prima nella Pool B con 13 punti e perdendo un solo match e nella SuperLiga russa si trova all’ottavo posto in classifica.

Ecco le parole del tecnico dei Block Devils, Vital Heynen: “Nei giorni scorsi abbiamo potuto lavorare con continuità in palestra in vista di una partita certamente difficile. Il Fakel può schierare due schiacciatori come Volkov e Kliuka, titolari della nazionale russa, un opposto interessante come Padar, il libero della nazionale americana Shoji. Vuol dire che siamo di fronte ad una squadra eccellente che magari non ha giocato al massimo ultimamente, ma che resta una formazione fisicamente più forte di noi. Andiamo a cercare il risultato, poi è chiaro che la partita più importante è la seconda in casa nostra dove si deciderà la qualificazione e che speriamo, vista la situazione attuale, di poter giocare davanti al nostro pubblico che in questi casi può essere di grande supporto“.

Potrai seguire il match di Champions League tra la Sir Safety Conad Perugia e il Fakel Novyi Urengoy in streaming, live e on demand su DAZN al seguente link: https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart