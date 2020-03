Pallavolo femminile A1, Caserta non si presenta a Novara, partita persa a tavolino. Ieri era in programma alle 20,30 la partita di campionato tra Novara e Caserta, recupero della 7.a di ritorno, la società campana aveva comunicato che per tutelare la salute delle atlete non sarebbe andata a giocare in zone ad alto rischio coronavirus.

I giorni scorsi sono stati molto complicati naturalmente per cercare di capire in che modo affrontare a livello sportivo la situazione e recuperare le tante partite gia’ sospese nelle ultime due settimane.

La Federazione Italiana Pallavolo ha deciso che in questo week end e fino al 15 marzo compreso la serie B e i campionati regionali e territoriali sono sospesi, si giocheranno invece la serie A1 e la serie A2 a porte chiuse.

Si sarebbe dunque dovuta giocare regolarmente la partita ieri sera tra Novara e Caserta. Come da protocollo , alle ore 21,00 gli arbitri hanno attestato la regolare presenza dell’ Igor Volley e l’assenza di Caserta assegnando quindi la vittoria a tavolino alle piemontesi per 3-0.

Per quanto riguarda gli impegni di Novara in Champions League, La CEV ha deciso che i quarti di finale contro le turche del Fenerbahce si giocheranno in campo neutro a Maribor in Slovenia tra il 17 e il 19 marzo. Andata e ritorno si giocheranno in questi tre giorni.

Per quanto riguarda la serie A1, Novara tornerà in campo domani alle 17 in casa contro Firenze.