Pallavolo femminile serie A, molte società hanno sospeso gli allenamenti . Dopo la decisione di fermare il campionato fino al 3 aprile, molte società hanno deciso anche di sospendere gli allenamenti.

Questo ad esempio il comunicato dell’Igor Gorgonzola Novara : ” La Igor Volley informa di aver deciso di sospendere totalmente l’attività per i propri tesserati, fermando gli allenamenti fino al prossimo 23 marzo. Una decisione che e’ stata comunicata oggi e accolta in maniera favorevole dall’assessore dello sport del Comune di Novara, Marina Chiarelli.

La decisione e’ stata presa a tutela di ognuna delle persone direttamente coinvolte ma ancor più per essere da esempio alla città e a tutti i cittadini, lanciando un messaggio importante : in questo particolare momento e’ fondamentale restare il più possibile all’interno delle proprie abitazioni “.



Altre le società che hanno deciso di fermarsi anche con gli allenamenti, Brescia lo farà fino al 15 marzo così come Soverato e Perugia, Mondovì fino al 16 marzo.

Un momento a dir poco delicato per i vari club che giustamente stanno tutelando la sicurezza di atlete e staff ma che stanno dando anche l’esempio a tante persone, seguire l’invito a rimanere a casa il più possibile è fondamentale in questo momento.

La speranza di tutti e’ che si possa tornare il prima possibile ad una situazione di assoluta normalità .