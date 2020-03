Pallavolo femminile serie A, si allarga il numero delle squadre che sospendono gli allenamenti

Si e’ allargato il numero delle società di serie A che ha deciso in questo periodo di sospendere gli allenamenti. Come tutti sappiamo le competizioni sportive in Italia sono sospese fino al prossimo 3 aprile, a questo si e’ però come dicevamo aggiunto lo stop degli allenamenti di molte società .

Anche Busto Arsizio e Macerata si fermano, le farfalle fino al 28 marzo e le marchigiane fino al 16 marzo. Nei giorni scorsi la comunicazione dello stop era arrivato anche da Brescia, Perugia, Novara, Soverato, Mondovì, Queste le dichiarazioni del presidente di Busto Arsizio Giuseppe Pirola : ” Care atlete, cari Membri del Team tutti, stiamo seguendo con massima attenzione l’evolversi di questa pandemia e, allo stato, riteniamo che le ragioni sanitarie e di tutela della salute di noi tutti siano preminenti a qualsiasi altra. E’ il momento, necessitato, della assoluta prudenza e razionalità . Per tale ragione , abbiamo cautelativamente deciso di sospendere immediatamente ogni attività di allenamento di squadra, quantomeno sino a tutto il 28 marzo prossimo venturo, riservandoci comunque ogni ulteriore determinazione (che Vi sarà prontamente comunicata ) alla luce dell’evolversi della situazione . Un caro saluto a ciascuno e vedrete che andrà tutto bene! ”



Nel frattempo c’e’ da registrare anche il ritorno negli Sati Uniti delle due giocatrici di Busto Arsizio Karsta Lowe e di Haleigh Washington. In questa situazione di assoluta emergenza globale che ha colpito in maniera particolarmente dura il nostro Paese, la Federazione americana di pallavolo, ” USA Volleyball” sta chiedendo da qualche giorno la collaborazione da parte di tutti i team europei per consentire il ritorno a casa di atlete e atleti attualmente residenti nelle zone colpite dalla pandemia.

Immaginare uno scenario del genere solo un mese fa sarebbe stato del tutto impossibile, l’amarezza nel vedere giocatrici fondamentali andarsene a causa di una situazione così delicata fa capire l’entità del problema. L’esigenza delle giocatrici americane di stare vicino alle proprie famiglie in un paese, gli Stati Uniti, che sta conoscendo l’emergenza in questi ultimi giorni, e’ piu’ che comprensibile. A questo proposito ecco le parole del Presidente Pirola : ” Dispiace doverci salutare così, ma sono giorni in cui la parola normalità non esiste e dobbiamo farcene una ragione per un po’ di tempo. Dico ciao, arrivederci a presto, a due delle atlete più forti e professionali che abbiamo qui a Busto Arsizio. Capisco la situazione e non posso che avallare la loro scelta di preservare al massimo la salute tornando a casa . Le abbraccio virtualmente.

Le altre americane rientrate

Anche l’americana della Saugella Team Monza Kathryn Plummer e’ rientrata nel proprio paese. In questo scenario c’e’ da considerare che oltre alla richiesta di collaborazione della Federazione americana di pallavolo c’e’ stata la decisione del Presidente Donald Trump di chiudere le frontiere a tutti i viaggiatori provenienti dall’Unione Europea. Il blocco dei voli dall’Europa durerà 30 giorni e inizierà alla mezzanotte di venerdì 13 marzo.

Anche le americane di Novara sono partite per il loro Paese, Micha Hancock e Megan Courtney hanno quindi salutato il gruppo con la speranza di poter riabbracciare le proprie compagne il prima possibile.