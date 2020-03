Pallavolo, serie B, campionati regionali e territoriali sospesi fino al 15 marzo

Pallavolo, la Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato nei giorni scorsi la sospensione del campionato nazionale serie B e dei campionati regionali e territoriali fino al 15 marzo.

La decisione e’ stata collegata a quella adottata dal Governo di sospendere fino a quella data l’attività scolastica e delle università.

La Federazione ha precisato che vi e’ una stretta correlazione tra la propria attività e le strutture scolastiche nazionali.

Un allarme coronavirus che sta stravolgendo i “palinsesti” sportivi, decisioni sofferte ma che chiaramente e’ giusto prendere per affrontare con spirito di sacrificio globale l’emergenza presentatasi in Italia da qualche settimana.

L’auspicio da parte di tutti e’ che chiaramente si possa tornare il prima possibile ad una situazione di normalità, non tanto per ridare ad atleti e tifosi la possibilità di riassaporare il clima anche dei campionati “minori”, aspetto comunque dall’importanza rilevante, ma anche e soprattutto perchè significherebbe che le dolorose scelte adottate fino a questo momento hanno dato risultati positivi.

Il mondo dello sport e’ uno di quelli che più ha risentito di questa situazione di emergenza assoluta, la tutela della salute pubblica e degli atleti in campo e’ certamente la priorità principale.

Siamo certi che lo spirito di sacrificio e di collaborazione generale potrà aiutare a superare questo difficile momento.