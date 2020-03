Pallavolo, Superlega e Serie A1F: il programma del weekend

Questo weekend si ritorna a giocare sui campi di pallavolo di Superlega e Serie A1 Femminile, anche se a porte chiuse. Turno di campionato ricco di partite, tutte importanti visto che siamo vicini alla fine della Regular Season e per venire in contro agli spettatori, che sono impossibilitati ad accedere ai palazzetti, è stato intensificato il numero di partite trasmesse in chiaro, a causa del decreto che obbliga la disputa di tutte le partite, fino al 3 aprile, a porte chiuse. Ecco qui i vari programmi delle due competizioni.

Superlega: il programma

Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (4 marzo);

Top Volley Cisterna – Calzedonia Verona (7 marzo alle ore 18:00);

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino (8 marzo alle ore 18:00);

Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza (8 marzo alle ore 18:00);

Gas Sales Piacenza – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (8 marzo alle ore 18:00);

Allianz Milano – Kioene Padova (8 marzo alle ore 18:00);

Non scenderà in campo la Sir Safety Conad Perugia per scontare il turno di riposo.

Serie A1 Femminile: il programma

Imoco Volley Conegliano – Banca Valsabbina Millennium Brescia (7 marzo alle ore 20:30);

Lardini Filottrano – Bosca San Bernardo Cuneo (8 marzo alle ore 20:30);

Pomì Casalmaggiore – Unet e work Busto Arsizio (8 marzo alle ore 20:30);

Igor Gorgonzola Novara – Il bisonte Firenze (8 marzo alle ore 20:30);

Saugella Monza – Reale Mutua Fenera Chieri (8 marzo alle ore 20:30);

Savino del Bene Scandicci – Bartoccini Fortinfissi Perugia (8 marzo alle ore 20:30);

Zanetti Bergamo – Golden Tulip Voltato 2.0 Caserta (Non si gioca a causa rinuncia di Caserta di andare a Bergamo e rischia l’esclusione dal campionato).