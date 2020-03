Superlega pallavolo maschile, Modena-Monza: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 8 marzo

Dopo due weekend senza gare di pallavolo, prima per la Final Four di Coppa Italia e poi per il rinvio dell’ottava giornata di ritorno complice l’emergenza Coronavirus, si ritorna finalmente in campo. Il match tra la Leo Shoes Modena e la Vero Volley Monza andrà di scena in un Pala Panini quasi vuoto (saranno presenti solo gli addetti ai lavori), a causa del decreto emanato dal governo che obbliga lo svolgimento delle manifestazioni sportive a porte chiuse fino al 3 aprile. La Leo Shoes Modena, terza a 49 punti, arriva a questa partita dopo aver ricevuto la notizia della vittoria a tavolino nella gara di ritorno dei quarti di finale della CEV Cup contro Ajaccio (la squadra transalpina dopo la sconfitta per 3 a 0 in casa, si è rifiutata di andare a giocare a Modena vista l’emergenza Coronavirus). La Vero Volley Monza, ottava in classifica a 23 punti, non scende in campo da ben due settimane, l’ultimo match è stato quello del 16 febbraio vinto per 3 a 2 contro la Calzedonia Verona. I precedenti tra le due squadre sono in totale 13 e sono a favore della Leo Shoes Modena, che ne ha vinti 11 mentre la Vero Volley Monza ne ha vinti solo 2 ed entrambi per 3 a 1.

Dove vedere Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza domenica 8 marzo

Sfida importante per entrambe le squadre, forse un po di più per Monza che si trova all’ottavo posto, ultima casella della zona playoff, a solo un punto in più di Verona. Il match che andrà in scena domenica 8 marzo alle 18:00 sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports.