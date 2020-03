ViciniELontani: l’Allianz Powervolley Milano “mura” COVID-19

L’Allianz Powervolley Milano promuove l’utilizzo dei social network per sensibilizzare ed interagire da casa con una speciale sorpresa per gli abbonati.



Vicini e lontani. In questo momento di forte necessità di spirito civico e di responsabilità sociale, alla luce del nuovo DPCM del 09 marzo 2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento della diffusione del COVID-19,l’Italia intera è chiamata a fare il tifo per se stessa. le misure adottate dai provvedimenti delle massime istituzioni portano la gente ad essere lontana da quella ordinarietà di qualche mese fa, ma allo stesso tempo è comune il pensiero di sentirsi vicini per uscire il prima possibile da questa situazione.

Lo stop richiesto dal CONI ed approvato dal Governo blocca le competizioni fino al 03 aprile con eccezione degli eventi sportivi organizzati da organismi internazionali da disputarsi a porte chiuse, anche se la CEV ha rinviato a data da destinarsi tutte le gare delle formazioni italiane, ma non si ferma la passione dell’Allianz Powervolley Milano. Accogliendo l’invito del Presidente Conte, al grido social #IoRestoaCasa, la formazione meneghina lancia il format #ViciniELontani, per abbattere quelle barriere e quelle distanze che oggi sono necessarie per la tutela e la sicurezza della salute pubblica.Per questo Powervolley ha scelto di utilizzare i propri canali social per veicolare messaggi di sensibilizzazione per essere vicina ai propri tifosi ed ai propri appassionati. Un modo per “murare“, tutti insieme, il coronavirus, è certamente partire dal mai dimenticato saluto di Nunzio Filogamo,”Miei cari amici vicini e lontani buonasera,buonasera ovunque voi siate”.

Nello specifico saranno previste sessioni live del format #Ask, seguito dal nome del giocatore cui i tifosi vogliono far arrivare le proprie domande, togliersi curiosità e chiedere ciò che vogliono al protagonista della sessione che risponderà in diretta Facebook, Twitter, Instagram, You Tube e Tik Tok. Non mancheranno video promozionali per sensibilizzare gli utenti del mondo digitale, mai così reale in questo momento, sulle indicazioni di prevenzioni e sul vademecum da seguire per evitare il contagio da COVID-19.

Attività speciale sarà, infine, dedicata agli abbonati del team meneghino: chi è in possesso della tessera stagionale,infatti, potrà prenotare una speciale videochiamata da realizzare insieme al proprio campione, da richiedere via mail a [email protected]

Modi semplici, ma anche tecnologici, per sentirsi vicini e non più così lontani.