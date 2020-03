Volley – Cormio: “Possiamo giocare tutto giugno e finiremo il campionato”

Nella giornata di ieri, 18 marzo, la squadra marchigiana Cucine Lube Civitanova Marche ha ripreso ad allenarsi con una formula molto particolare, con molta attenzione alla salute dei giocatori e soltanto con esercizi che vengono svolti in sala pesi, il tutto nella massima sicurezza possibile. Il ritorno, anche se è più un timido approccio, in palestra ha riportato d’attualità il quesito che tutti si stanno facendo: se e quando potrà riprendere il campionato italiano di Superlega?

Intervistato dal giornalista Andrea Stoppa de Il Resto del Carlino, per l’edizione locale di Macerata, il DG della Lube Beppe Cormio ha spiegato che la stagione può comunque essere ancora portata a termine, con precisione ha dichiarato: “Forse altri team sperano di no per non spendere soldi e magari confidano che si possa riprendere a ottobre senza retrocessioni. Con la Vnl posticipata a dopo le Olimpiadi, sarà possibile giocare fino a giugno ed avere i transfer allungati, pertanto si potrà fare tutto”. Lo spazio nel calendario si è creato grazie alla decisione della CEV, quindi le premesse secondo Cormio ci sono tutte.

Ed infine aggiunge: “Anche perché calcio e basket stanno andando in questa direzione e sarebbe un autogol pazzesco per il volley non farlo”.