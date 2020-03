Volley – Fox Fei: “Penso che il campionato sia finito”

Oggi ha parlato anche l’ex giocatore della nazionale e attuale opposto della Gas Sales Piacenza, Alessandro “Fox” Fei, esprimendo il suo parere sulla situazione attuale e delle sue perplessità riguardanti il proseguimento del campionato.

In un’intervista rilasciata a Vincenzo Bosco, giornalista de La Libertà, ha fatto il punto della situazione attuale.

Sulla probabile ripresa dopo il 3 aprile è stato molto chiaro: “Aspettiamo e vediamo. Per me i tempi saranno più lunghi, almeno per quanto riguarda una ripresa dello sport. Stiamo di fatto fermi senza allenarci per un mese, certamente è impensabile potere poi scendere in campo dopo una settimana senza correre alcun rischio da un punto di vista di infortuni. E poi tanti giocatori, soprattutto americani, sono tornati a casa”

Secondo Fox Fei la stagione si può già considerare conclusa: “Personalmente penso che il campionato sia finito. Ci sono sicuramente interessi economici in ballo, ma obiettivamente non ha alcun significato riprendere questo campionato. Non è che da un giorno all’altro finisce tutto, non è che subito dopo il tre aprile finisce tutto e si può riprendere, bisognerà aspettare ancora del tempo”.

Non ci resta che aspettare aprile e le decisioni che verranno prese al riguardo, ma sicuramente quella paventata da Fei è una possibilità concreta.