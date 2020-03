Volley: la CEV rinvia 12 partite delle squadre italiane

La Federvolley ha emesso un comunicato per rendere pubblica la decisione presa dalla CEV di rinviare tutte le partite delle coppe europee in programma con protagoniste squadre italiane, ovviamente sia in campo maschile che femminile. Bloccando (per ora non in via definitiva) l’attività delle nostre squadre anche a livello europeo.

La decisione è stata presa per uniformarsi a quanto deciso sia dal CONI che dal governo italiano a causa dei problemi attuali dovuti alla presenza del coronavirus.

Qui di seguito le partite rinviate:

CEV Champions League Volley 2020 – Men

Partita 5-003 | TRENTINO Itas vs JASTRZEBSKI Wegiel

Partita 5-004 | JASTRZEBSKI Wegiel vs TRENTINO Itas

Partita 5-006 | Sir Sicoma Monini PERUGIA vs Fakel NOVY URENGOY

CEV Champions League Volley 2020 – Women

Partita 5-301 | Fenerbahce Opet ISTANBUL vs Igor Gorgonzola NOVARA

Partita 5-302 | Igor Gorgonzola NOVARA vs Fenerbahce Opet ISTANBUL

Partita 5-305 | Savino Del Bene SCANDICCI vs Eczacibasi VitrA ISTANBUL

Partita 5-306 | Eczacibasi VitrA ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI

CEV Volleyball Cup 2020 – Men

Partita F-103 | Galatasaray HDI ISTANBUL vs Leo Shoes MODENA

Partita F-104 | Leo Shoes MODENA vs Galatasaray HDI ISTANBUL

CEV Volleyball Cup 2020 – Women

Partita 4-408 | Unet e-work BUSTO ARSIZIO vs Dinamo KAZAN

CEV Volleyball Challenge Cup 2020 – Men

Partita F-201 | Allianz Power Volley Milano vs Sporting Club Lisboa

Partita F-202 | Sporting Club Lisboa vs Allianz Power Volley Milano