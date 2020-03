Volley mercato – Trento: accordo biennale con Lucarelli

Già da alcune settimane si vociferava di un arrivo nel nostro paese, non per giocare i play-offs in questo finale di stagione ma per il prossimo campionato, dello schiacciatore brasiliano Lucarelli. Ed ora arriva un’ulteriore conferma che l’affare è stato concluso proprio dal Brasile.

Infatti anche Bruno Voloch (la penna più importante e meglio informata sul volley mercato sudamericano) ha riportato sul suo blog che Lucarelli ha già il biglietto dell’aereo in mano con destinazione Italia: più precisamente la sua destinazione sarà Trento.

Lo schiacciatore brasiliano a lungo inseguito da più team di Superlega, ha firmato un biennale con la società del presidente Diego Mosna.

Al momento, seguendo le notizie e le indicazioni dei possibili trasferimenti di giocatori, la squadra di Trento si potrebbe presentare ai nastri di partenza della stagione 2020/2021 con questa formazione: Simone Giannelli al palleggio, Nimir Abdel-Aziz ad attaccare da posto 2, una coppia serba al centro dove Lisinac potrebbe infatti essere affiancato dall’esperto Podrascanin in uscita da Perugia, Rossini da Modena come libero ed i due nuovi schiacciatori Kooy (olandese naturalizzato italiano) e, per l’appunto, Lucarelli.

Ricardo Lucarelli Santos de Souza, per chi non lo conoscesse, è un ottimo attaccante classe ’92 che attualmente sta giocando il campionato brasiliano con la maglia del Taubate.