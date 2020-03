Volley – Ortolani rescinde il contratto con Monza

Una notizia bomba oggi è uscita dal sito volleyball.it, portale dal quale è partito lo scoop, davvero clamoroso, che riguarda la rescissione del contratto con una delle loro top player: Serena Ortolani.

La capitana ed ex nazionale italiana è dunque tornata sul mercato ma in questo periodo, in cui ancora non sappiamo nemmeno se il campionato in corso avrà una conclusione o meno, non è nemmeno ipotizzabile la nuova destinazione della forte giocatrice d’esperienza.

Resta la decisione, forte, presa dall’atleta molto probabilmente (ancora nessuna dichiarazione ufficiale è uscita) a seguito di contrasti avuti con la società di Monza, vista la posizione al riguardo del periodo di crisi e di blocco sportivo dovuto al coronavirus, e che ha visto prendere una posizione molto dura la presidente del consorzio Vero Volley Monza, Alessandra Marzari, che aveva dichiarato:

“Ho parlato con le giocatrici e sono stata molto chiara: se si decide di andare via (e quindi non continuare ad allenarsi come deciso unicamente dalla società Vero Volley, mentre tutte le altre formazioni di Superlega e A1 femminile si erano già fermate nda) c’è la rescissione del contratto”.

Detto, fatto. Ora restiamo in attesa di un comunicato ufficiale che spieghi come sono andate le cose.