Volley mercato: Civitanova ancora più cubana

La redazione di Ivolley Magazine è riuscita a trovare una conferma ufficiale molto interessante in vista della prossima stagione per quanto riguarda il mercato della Lube Civitanova.

La società marchigiana a quanto pare è riuscita ad accaparrarsi uno dei più grandi talenti della nuova generazione cubana: si tratta di Marlon Yant Herrera.

Yant, un ragazzone alto oltre due metri (2,03 mt per l’esattezza), ha attirato l’attenzione del club italiano campione del mondo per le ottime prestazioni offerte sia con la nazionale del suo paese che con la maglia del club francese Chaumont, con il quale ha disputato l’ultima Champions League.

“Sono molto orgoglioso di raggiungere una squadra come Civitanova, in cui i grandi giocatori brillano e saranno un esempio da imitare”.

Schiacciatore con ottime doti fisiche si aggiungerà alla schiera di giocatori cubani (o di origini cubane) che fanno già parte dell’organico della Lube: Simon, Juantorena e Leal. Marlon Yant Herrera a differenza loro non è un giocatore già affermato ai massimi livelli e dovrà quindi dimostrare le sue capacità guadagnando spazio in campo un po’ alla volta, ma con i suoi diciotto anni (ne compirà 19 ora a maggio, essendo un 2001) rappresenta un investimento molto importante per il futuro del club marchigiano.