L’addio alla Lube di Bruninho su Instagram

Finire la stagione così non è bello. Ma come detto prima, l’ importante e la salute delle persone e salvaguardare il massimo l’ Italia. Cosa posso dire di queste due stagioni? Che avventura incredibile. Non pensavo di poter creare qualcosa di cosi grande con un nuovo gruppo. Parlare a livello di sport , quante emozioni. Sconfitte che hanno bruciato, partite quasi perse che alla fine abbiamo vinto , e trofei indimenticabili. Non possiamo nascondere che l’ obbietivo finale dello Sport è sempre vincere. Che essere campione significa tanto. Ma guardare il percorso fatto e l’ alchimia creata dentro uno spogliatoio , queste le porterò come oro per tutta la vita. Ho vissuto quasi sempre da solo e non mi sono sentito mai da solo. Ho fatto amicizie che porterò per sempre nella vita. Questo è veramente qualcosa di straordinario. Ringrazio a tutti quelli che mi hanno ricevuto a braccia aperte in questa città e in questo club, dai tifosi a quelli che lavorano in società. Che mi hanno spinto, fatto pressione e motivato a raggiungere i miei obbietivi personali ma sempre con la squadra in primo piano. La gratitudine sarà eterna! Grazie coach e tutto staff per dare le migliori possibilità a tutti noi sempre. E hai miei compagni e fratelli un grazie di cuore per avermi sopportato anche nei momenti difficili. Vi abbraccio e vi porto sempre nel cuore!👊❤🏆 #campioniditalia #campionideuropa #campionidelmondo #campionidellacoppa #campionidiinverno #campionidellaregularseason

A post shared by Bruno Rezende (@bruninho1) on Apr 8, 2020 at 12:44pm PDT