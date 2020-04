Mercato pallavolo femminile, Stevanovic saluta Scandicci

Mercato pallavolo femminile, Jovana Stevanovic saluta Scandicci. La fortissima giocatrice serba aveva preceduto la nota ufficiale apparsa oggi sulla pagina Facebook della società con un saluto ai tifosi arrivato direttamente dal proprio profilo Instagram : ” Questa situazione ci deve insegnare a vivere e godere il momento, nessuno sa cosa succederà e aspetterà in futuro. Abbiamo finito così questa stagione, questo virus ci ha fermato, così inaspettatamente , ci ha sorpreso. E mi dispiace tanto come a tutti gli altri. Ma ho capito e mi sono giurata che rispetterò molto di più il mio tempo in campo, allenamenti e in partita. Perché non sappiamo cosa ci aspetta e voglio godere di tutto ciò che amo. Grazie a Scandicci e alla società Savino Del Bene per tutto ciò che ho vissuto lì. Grazie ai tifosi e a tutta la gente che ci seguiva”.

Mercato pallavolo femminile, si chiude così l’esperienza della centrale serba dopo i due anni passati a Scandicci. L’arrivo in Toscana era giunto dopo le cinque stagioni trascorse con Casalmaggiore. Un inizio di anno complicatissimo per il club toscano che nella prima parte di regular season aveva deluso le aspettative dell’inizio di campionato, molti alti e bassi e la decisione di interrompere il rapporto con Marco Mencarelli.

Vedremo nelle prossime settimane i movimenti in questo mercato pallavolo femminile iniziato dopo la decisione della Fipav di interrompere definitivamente la stagione 2019/20. Di qualche giorno fa anche la decisione definitiva della Cev di chiudere per questa stagione tutte le competizioni europee.