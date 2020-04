Mercato volley femminile, tanti gli addii a Firenze

Mercato volley femminile, tanti gli addi a Firenze. Con la stagione sportiva 2019/20 che si è ufficialmente chiusa dopo la decisione della Federazione Italiana Pallavolo di sospendere definitivamente tutti i campionati di ogni categoria, le società cominciano a muoversi per il futuro.

Tra ieri e oggi il club de “Il Bisonte Firenze” ha ufficializzato i nomi delle giocatrici che non faranno parte della squadra guidata da Marco Mencarelli il prossimo anno.

Laura Dijkema, Nika Daalderop, Sarah Fahr, Jana Franziska Poll , Emily Maglio e Daly Santana lasceranno Firenze.

Lara Dijkema arrivò nel gennaio 2018 diventando capitana nell’estate successiva e rendendosi protagonista nel raggiungere risultati importanti come quello di sfiorare la semifinale scudetto la scorsa stagione. La regista olandese andrà a giocare con il Lokomotiv Kaliningrad.

Daly Santana saluterà Firenze dopo tre stagioni e certamente lascerà un ottimo ricordo tra i tifosi.

Firenze, una delle squadre protagoniste negli ultimi anni di una continua crescita, questa stagione una grandissima partenza alla quale era però seguita una flessione che aveva portato il club a decidere per il cambio in panchina.

Certo non ci si sarebbe aspettati un epilogo di stagione come questo, la speranza e’ che si possa tornare tra qualche mese a giocare lasciandosi alle spalle questo brutto incubo.